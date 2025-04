È l’oggetto che contiene più batteri in assoluto e lo usiamo tutti i giorni, come difendersi

Praticamente in ogni occasione capita di poter restare a contatto con oggetti che ci portano batteri oppure germi. Fino a qualche anno fa neanche prestavamo attenzione a questa problematica ma dopo il Covid abbiamo notato come è semplice purtroppo trasmettere o ricevere una determinata malattia, che può nuocere alla nostra salute.

Ci sono oggetti particolari che – restandovi a contatto – potrebbero recare danni alla nostra salute. Uno non ci pensa di primo impatto ma è sempre più evidente, possiamo trasmettere e ricevere batteri scendendo le scale o all’interno di un ascensore e ci sono diverse possibilità per contrarre questo ed eventuali malattie. Purtroppo bisogna farci i conti e serve fare attenzione ad ogni cosa.

I batteri si annodano in ogni possibile luogo e talvolta potremmo prendere dei batteri in maniera incredibile e in modi che nessuno si sarebbe mai aspettato. La rivista Focus ha sottolineato ad esempio di come sugli schermi degli smartphone possono inserirsi purtroppo batteri e germi di ogni tipo, alcuni anche piuttosto pericolosi per la nostra salute. Per questo occorre prestare grande attenzione a dove mettiamo le mani e cosa tocchiamo.

Quando siamo in autobus o in treno ad esempio vi sono numerosi oggetti che possono portare batteri e anche per questo è abbastanza utile utilizzare gel detergenti o anche sciacquarci le mani appena possibile.

E’ pieno di batteri e germi, non te lo saresti mai aspettato

Uno non ci pensa perchè di solito vengono utilizzati per lavare e pulire ma ogni giorno migliaia di batteri e germi si annidano in quantità estreme sulle spugne e sui panni da cucina, specialmente quelli necessari per pulire stoviglie o lavare piani cottura, lavandini e tavoli.

Uno studio di ricercatori tedeschi testimonia che possiamo trovare addirittura su questi oggetti una media di 54 miliardi di batteri per centimetro cubo. Un numero incredibile anche se va sottolineato che per la maggior parte si tratterebbe di batteri innocui per l’intero corpo umano. I batteri si trovano a proprio agio tra i residui di sporco e cibo, ma vi sono anche batteri pericolosi come la salmonella.

Uno dei consigli quando utilizzate questi oggetti è quelli non solo di lavarli magari strizzandoli ma anche metterli in acqua bollente o in una soluzione di candeggina e sapone di Marsiglia. E’ consigliato inoltre sostituire le spugne ed i panni da cucina ogni 2-3 settimane, specialmente per una questione igienica.