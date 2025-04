Stefano De Martino alla conduzione di un programma Mediaset, retroscena sconcertante

Il conduttore televisivo Stefano De Martino è uno degli uomini più ambiti e discussi all’interno del mondo televisivo. Parliamo di un personaggio che fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi e delle liaison prima con Emma Marrone e poi con Emma Rodriguez era molto discusso nel mondo web. Ma ora per lui le cose sono cambiate.

Dopo l’avventura ad Amici Stefano ha trovato il proprio exploit alla Rai dove ha ottenuto un gran successo con Stasera Tutto è Possibile ed è diventato l’uomo in prima serata con Affari Tuoi, diventando cosi l’uomo dei pacchi. Inizialmente c’era paura che il giovane ballerino campano non reggesse davanti ad un’opportunità del genere ed invece sta ottenendo un grandissimo successo con la Rai che vince nettamente il confronto con Mediaset.

Affari Tuoi ogni giorno ha numeri da record mentre allo stesso tempo Striscia La Notizia fatica e il programma Rai ottiene ormai milioni di telespettatori. Le cose potevano andare diversamente e per un periodo per De Martino c’è stata la possibilità di andare a Mediaset, lo hanno rivelato in diretta. A svelare tutto ciò è stata Sonia Bruganelli, durante il programma di Alessia Marcuzzi Obbligo o Verità.

Stefano De Martino a Mediaset, la rivelazione lascia increduli

Nel corso di Obbligo o Verità Sonia Bruganelli ha rivelato una vera e propria sorpresa su Stefano De Martino. La conduttrice ha raccontato che il suo ex marito Paolo Bonolis aveva contattato Stefano De Martino per affidargli la conduzione di Avanti Un Altro, programma che proprio Bonolis conduce ancora. Doveva essere un autentico passaggio di testimone ma le cose non sono andate come previsto.

Proprio quando si sono incontrati De Martino avrebbe rifiutato rivelando di essere in procinto di diventare conduttore di Affari Tuoi e la donna ha inoltre applaudito il giovane conduttore affermando: “Si sono parlati molto e devo dire che lo stile di conduzione di Stefano mi ricorda molto quello del primo Paolo”.

Bonolis è stato uno dei primi a credere in Stefano De Martino e già in passato aveva rilasciato dichiarazioni propositive nei confronti del conduttore e affermando che lui poteva essere l’uomo giusto per sostituirlo. Al tempo Paolo dichiarò: “Stefano ha grandissime potenzialità, è un bellissimo figliolo ed è molto bravo ed epatico. Ha sempre lavorato con un cast, ora deve iniziare a narrare da solo quello che sta succedendo e devo dire che a me lui piace tantissimo”.