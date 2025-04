Royal Family in lutto, è morto all’improvviso: dolore a Buckingham Palace

La Royal Family è molto importante per l’intero paese e in tutta la Gran Bretagna sono costantemente al lavoro per lavorare per la Corona e tutta la loro famiglia. Trattiamo di un numero di persone enormi che lavorano per far si che si viva nel migliore dei modi e la Royal Family – sebbene non si occupi molto del lato politico – è una risorsa fondamentale per l’intero paese.

E tutti i sudditi osservano costantemente ciò che accade attorno a loro, la famiglia reale è osservata attentamente e ogni questione che la riguarda è vista con particolare attenzione. Dalle vicende del Re Carlo e della Regina Camilla – impegnati in questi giorni in Italia e simpaticamente protagonisti insieme a Mattarella e altri volti noti del nostro paese – fino alla querelle legata su Meghan Markle e suo marito, il principe Harry e fratello di William.

I rapporti tra William ed Harry e le rispettive coniugi non è dei migliori e senza dubbio fa male vedere i due fratelli in rapporti cosi tesi. I due, figli di Carlo e dell’amata principessa Diana, venuta a mancare diversi anni fa dopo un drammatico incidente. E nelle ultime ore una persona che conosce tutte le vicende della Royal Family è venuta a mancare, un lutto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Lutto nella Royal Family, era molto conosciuto nell’ambiente

E’ venuto a mancare all’età di 92 anni lo stilista britannica David Sassoon, personaggio molto importante e che negli anni è stato riconosciuto come lo stilista della principessa Diana per il quale ha disegnato ben 70 abiti. L’uomo viene ricordato dalla casa WWD come ‘un uomo caloroso ed affascinante, con un senso dell’umorismo abbastanza sottile ed ironico’ e in molti apprezzavano il grande artista.

Negli anni l’uomo ha raccontato tanti aneddoti riguardo il suo servire la Royal Family, qualcuno anche imbarazzante. L’uomo ad esempio ha raccontato di essere inciampato nella ciotola d’acqua dei fiori a pochi metri dalla regina Elisabetta. David si è occupato degli abiti sia di Lady D che di altri membri della sua famiglia. Negli anni David Sassoon ha designato ad esempio l’abito per la principessa Anna, ai tempi bambina, per un matrimonio di corte.

Insomma il Regno Unito perde un grandissimo stilista ed anche un testimone della vita della Royal Family, un uomo amato per il suo lavoro ma anche per il suo talento e la sua discrezione.