Berrettini, l’ultima decisione spiazza i tifosi: c’entra Sinner

Da un lato un carattere freddo e una forza mentale fuori dal comune, dall’altra un carattere più estroverso e allo stesso tempo un grande talento. Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono due tennisti che stanno facendo la storia del tennis italiano, una serie di risultati di grandissimo livello e non possiamo fare altro che coccolarceli tutti.

Il numero uno al mondo è l’emblema di come il tennis italiano stia crescendo, ha vinto tre titoli del Grande Slam e ha raggiunto una serie di incredibili risultati, poi purtroppo ha dovuto fare i conti con la squalifica per il caso Clostebol e l’azzurro ha patteggiato uno stop di 3 mesi che lo costringe ai box e che lo vedrà tornare direttamente per gli Internazionali d’Italia a Roma.

Il tennis italiano sta riuscendo a competere anche senza Sinner, Berrettini la scorsa settimana ha disputato un ottimo torneo a Montecarlo, ha battuto l’attuale numero 3 al mondo Alexander Zverev ed ha ceduto solo nel derby contro Lorenzo Musetti, poi finalista del torneo 1000. Insomma ci sono tante stelle nel nostro paese e il rapporto tra tutte loro è piuttosto buono. Nelle ultime ore è emerso un’interessante retroscena.

Berrettini e Sinner insieme, è tutto vero: piovono conferme

L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri: la squalifica di Jannik Sinner terminerà agli inizi di Maggio ma l’azzurro può tornare sui campi da tennis a giocare normalmente da questa settimana e ha bisogno di partner per potersi allenare. Tra tornei e una situazione ambientale delicata non è semplice, ma Jannik Sinner può contare su un grande amico che – come dichiarato negli ultimi giorni – c’è e ci sarà sempre.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in queste ore Jannik Sinner si allenerà sui campi di allenamento a Monte-Carlo insieme al connazionale e amico Matteo Berrettini. L’atleta romano si allenerà con lui e proverà cosi a dargli una mano in questo periodo difficile. Tornare subito al vertice non sarà semplice, uno stop di 3 mesi è sempre una cosa importante e Jannik ha bisogno di tempo per riprendere la miglior condizione.

L’aiuto di Berrettini è sicuramente positivo e il tennista romano farà riaffacciare l’attuale numero uno al mondo al circuito tennistico. Staremo a vedere se funzionerà ma intanto c’è da segnalare questo bellissimo gesto, l’altoatesino può allenarsi in campo e con lui c’è un grande amico, pronto fin da subito a sostenerlo.