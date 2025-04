Dall’Inter alla Juve per 85 milioni, il derby d’Italia si fa incandescente

La rivalità tra Inter e Juve va avanti da decenni ed i due club si trovano in un momento storico molto diverso. I nerazzurri sono al momento primi in classifica e nonostante la sconfitta di Bologna sono ancora in piena corsa per il campionato. D’altro canto la Juve vive un momento molto diverso e la stagione è tutt’altro che semplice. Gli ultimi risultati di certo non sono positivi.

L’ultimo turno di campionato ha visto le vittorie di Bologna e Atalanta contro Inter e Milan e questi successi complicano la corsa Champions della squadra di Tudor e i prossimi giorni saranno molto importanti. Cinque gare da giocare e la Juve non può assolutamente sbagliare, tornare in Champions è fondamentale per le casse e per il futuro del club.

D’altronde la scorsa estate la Juve ha investito molto sul mercato, il club ha trasformato una squadra e c’erano grandi aspettative su Thiago Motta, poi invece mandato via qualche settimana fa. Un’annata quasi da dimenticare e il quarto posto è l’obiettivo minimo per salvare la stagione. Ma intanto in società pensano già al mercato e il club è consapevole dove intervenire sul mercato.

Colpo di scena Juve, il suggerimento sul bomber fa discutere

In vista della prossima stagione la Juve interverrà sul mercato e proverà a prendere almeno una punta di grandissimo livello. Vlahovic è in uscita mentre Kolo Muani non verrà riscattato, il club bianconero ha messo vari nomi nel mirino e tra questi ci sarebbe un nome clamoroso. Il giornalista Tony Damascelli ne ha parlato a Radio Radio chiarendo clamorosamente il suo punto di vista:

“Non c’è solo Victor Osimhen nel mirino della Juve ma per quel che mi risulta ai bianconeri piace anche Marcus Thuram dell’Inter“. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, valida però solo per l’estero. Secondo Damascelli la società torinese punterebbe anche sul fatto che Marcus ha il fratello minore Khephren alla Juve e anche suo padre è stata una bandiera bianconera.

Allo stesso tempo è difficile che l’Inter ceda una delle sue stelle agli acerrimi rivali e soprattutto anche il giocatore ha più volte manifestato di essere affezionato ai tifosi nerazzurri. Complicato vedere un tradimento che sarebbe epocale, per Damascelli alla pari o anche superiore a quello che abbiamo visto con il passaggio di Gonzalo Higuain alla Juventus.