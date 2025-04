Ultim’ora Berrettini, si mette male: tifosi preoccupati

Matteo Berrettini tornerà in campo in queste ore ma purtroppo per lui c'è da registrare una brutta notizia, anche i fan sono ormai rassegnati.

Torna in scena il circuito Atp con tornei importanti e questa settimana andrà in scena il Masters 1000 di Madrid, uno dei più importanti per quel che riguarda la terra battuta. Non ci sarà ancora il numero uno al mondo Jannik Sinner e a difendere i colori azzurri ci saranno invece Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, due membri della Top 30 del circuito.

Sia Berrettini che Musetti sono reduci da una buona esperienza al Masters 1000 di Montecarlo, Musetti ha raggiunto la finale ed è ormai a ridosso della Top Ten e Berrettini invece è uscito ai Quarti di finale proprio con il connazionale ed ha dimostrato di essere competitivo. Ancora nella nostra mente la vittoria su Alexander Zverev che ha certificato la permanenza di Sinner come numero uno anche a Roma.

Ora però purtroppo non ci sono buone notizie, sia per i fan di Berrettini che per quelli di Musetti. Gli organizzatori del torneo hanno annunciato quale sarà il tabellone ufficiale del torneo e non ci sono buone notizie con un sorteggio piuttosto sfortunato per i colori azzurri, specialmente per Berrettini.

Sorteggio piuttosto sfortunato, Berrettini stavolta ne esce distrutto

Per Berrettini il sorteggio non è semplice e dopo il Bye del primo turno il campione romano affronterà il vincente tra l’americano Giron e specialmente il giovanissimo talento Learner Tien, tra i più apprezzati nel circuito. Al terzo turno Matteo dovrebbe affrontare il vincente tra Jack Draper e l’olandese Tallon Griekspoor, di certo non suo agio su questa superficie. In ogni caso il tennista italiano si trova nella parte bassa del tabellone, una fascia ricca di insidie.

L’azzurro si trova in un lato del tabellone, può beccare al terzo turno Khachanov o il talento brasiliano Joao Fonseca, ma specialmente si trova nella fascia di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, entrambi avversari che può beccare rispettivamente ai Quarti di finale e in semifinale del torneo. E se per Berrettini il sorteggio non è semplice è andata ancora peggio a Lorenzo Musetti che potrebbe affrontare Etcheverry al secondo turno e addirittura Stefanos Tsitsipas al terzo turno, una serie di match terribili e un sorteggio da dimenticare.

Sulla carta Musetti potrebbe affrontare in fila Tsitsipas, De Minaur, Alcaraz e Djokovic prima di andare in finale, un sorteggio terribile calcolando che parliamo del numero 11 al mondo, un sorteggio che nessuno si sarebbe mai aspettato.