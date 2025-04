Delusione Hamilton, la Ferrari ha già scelto il suo sostituto: assurdo!

Prima dell’inizio del Mondiale di Formula Uno c’erano grandissime aspettative sulla Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, una super coppia realizzata con l’obiettivo di portare il titolo – che sia costruttori o piloti – nuovamente a Maranello. Siamo andati in scena con 4-5 Gran Premi finora nel Mondiale ed i risultati sono stati piuttosto scadenti.

Il dominio della McLaren è evidente, Norris e Piastri possono sfruttare la vettura e solo Max Verstappen sta provando in qualche modo a dare fastidio. La Ferrari finora si è dimostrata davvero poca roba, Leclerc ha ottenuto un podio mentre Hamilton ha vinto una Sprint ed ha ottenuto poi solo risultati deludenti, quasi sempre addirittura fuori dalle prime cinque posizioni.

Un inizio terribile e di fatto la lotta per la vittoria del titolo sembra ormai già chiusa. Per i tifosi della Ferrari sarà un altro anno avaro di soddisfazioni. E tra i media c’è chi già mette in dubbio la posizione di Hamilton, il pilota tra i più pagati della Formula Uno ma i cui risultati non sta mantenendo le attese. Per questo nelle ultime ore stanno nascendo clamorosi rumors e la Ferrari starebbe valutando il possibile ingaggio di Max Verstappen al posto di Lewis Hamilton, una trattativa che sarebbe clamorosa.

Addio Hamilton, la Ferrari vara al clamoroso cambiamento

La Ferrari ha ingaggiato il quasi quarantenne Hamilton per trovare il connubio vincente e trovare cosi il successo. Per ora le cose non stanno andando per il meglio, la Rossa è in difficoltà e ci sono tante critiche su Hamilton che non riesce ad incidere ed anzi fa addirittura peggio del compagno di squadra Leclerc. D’altro canto Verstappen sta facendo invece i miracoli, i suoi compagni di squadra non vanno neanche a punti e questa è la dimostrazione che le pole e le vittorie sono tutte merito suo.

Per questo dopo un recente sesto posto si è parlato di Verstappen ai ferri corti con la Red Bull e si parla molto del suo futuro. Dalla Spagna emergono interessanti retroscena, l’Aston Martin è in pole e sarebbe pronto ad una mega offerta per Verstappen ma in Spagna intriga l’opzione Ferrari e Super Max alla Rossa sarebbe qualcosa di incredibile.

D’altronde lo stesso pilota olandese ha aperto a varie opzioni e le prossime gare serviranno a capire sia il futuro di Verstappen che quello di Hamilton, non più certo come in passato.