Ultim’ora Hamilton, notizia di questi minuti: fan commossi

Quando parliamo di un campione come Lewis Hamilton trattiamo di una vera e propria leggenda dello sport, un atleta destinato a fare la differenza sempre e uno sportivo sicuramente diverso dagli altri. Hamilton verrà ricordato come è accaduto con Michael Schumacher e non solo, ma si parla anche di Max Verstappen. Insomma diversi campioni hanno fatto la storia e Lewis Hamilton è sicuramente uno di questi.

Il campione britannico è passato quest’estate alla Ferrari e in molti non vedevano l’opera di vederlo all’opera e speravano nel miracolo di vedere nuovamente la Rossa davanti a tutti ma la situazione non è affatto cosi. La McLaren domina, l’unico che prova a tenere testa è Verstappen, la Red Bull fa fatica ma lui vuole provare a reagire in ogni modo ed è l’unico che prova a tenere testa.

Diversa invece la storia per Hamilton che quest’anno ha vinto una corsa Sprint ma poi nient’altro e ormai sicuramente è chiaro che non sarà in lizza per vincere il titolo mondiale. Una carriera ricca di successi ed i tifosi della Rossa sperano che la sua esperienza a Maranello non sia invece anonima. L’esperto Red Bull Helmut Marko ha chiarito in questi giorni che il pilota si sarebbe già pentito di andare

Ultim’ora Hamilton, all’asta la sua storica vettura

Prima dell’esperienza in Ferrari Lewis Hamilton ha guidato auto importanti come la Mercedes e la McLaren e proprio una delle sue prime auto ha fatto in queste ore il giro del web. Un’autentica bella notizia per gli appassionati, è in vendita all’asta la McLaren MP4-12C ed è un auto da sogno che verrà venduta al Concorso piuttosto prestigioso d’Eleganza Villa d’Este.

Una vettura con tonalità Volcano Red, piuttosto particolare ed un’autentica Supercar che possiamo identificare nel connubio tra eleganza e performance. Una particolare McLaren, immatricolata nel Principato di Monaco del 2012 e che segna il ritorno della McLaren nelle supercar ed è legata anche a Lewis Hamilton.

Il campione britannico ha posseduto questa vettura per circa un anno, era il periodo dove vinceva il titolo alla McLaren e questo non fa altro che accrescere il valore storico ed economico di questa vettura. Quest’auto, realizzata con un motore V8 biturbo da 3.8 litri, è apparsa anche nel video musicale del rapper Swiss Beatz ed è un autentico simbolo di stile e cultura Pop.