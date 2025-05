Infortunio Alcaraz, cambiano i tempi di recupero: quando torna in campo

Importanti novità per quel che riguarda il campione spagnolo Carlos Alcaraz. Il murciano lo ha fatto a sorpresa in queste ore.

Carlos Alcaraz è senza dubbio l’uomo da battere quando si gioca sulla terra battuta. Le uniche reali cose che preoccupano i suoi tifosi riguardano le sue condizioni fisiche, piuttosto instabili e più volte l’atleta iberico si è dovuto trovare a fare i conti con la sfortuna, abbattutasi come un masso senza sosta.

Alcaraz è un pericolo pubblico sul campo da tennis ed è il vero principale avversario del numero uno al mondo Jannik Sinner. I due si sono divisi i titoli del Grande Slam nel 2024 ma quest’anno Carlos non ha approfittato dei problemi legati alla sospensione di Sinner, fermo per patteggiamento dopo l’oramai arcinoto caso Clostebol. Se Alcaraz stava trovando una continuità di risultati non si può dire lo stesso della sua condizione fisica e proprio recentemente è arrivato l’ennesimo infortunio.

Proprio per questo stop il fenomeno spagnolo ha saltato il torneo Masters 1000 di Madrid, torneo dove era molto atteso in quanto idolo di casa. Ora però sono arrivati importanti aggiornamenti e sicuramente abbastanza positivi. Il talento spagnolo ha pubblicato sui propri account social un video dove si allena sul campo da tennis e dove ha intensificato gli allenamenti con un obiettivo ben chiaro. Carlos Alcaraz – a meno di clamorosi colpi di scena – sarà presente agli Internazionali d’Italia a Roma.

Ribaltone Alcaraz, ora cambia tutto con Sinner

La maggior parte degli addetti ai lavori credevano che non potesse giocare a Roma e magari voleva preservarsi in vista del Roland Garros. A quanto pare le cose sono cambiate e Carlos Alcaraz sarà presente quindi nella Capitale nostrana ed i tifosi sperano di vedere subito uno scontro con Jannik Sinner.

Entrambi arrivano non al meglio a questo torneo, Sinner non gioca da tre mesi e bisogna verificare le sue condizioni fisiche mentre invece Carlos Alcaraz torna dall’infortunio e specialmente all’inizio eviterà di forzare per non rischiare nuovi stop. L’obiettivo principale di entrambi è il Roland Garros e soprattutto Carlos difende il titolo sia a Parigi che a Wimbledon e non può assolutamente permettersi passi falsi, per evitare crolli in classifica.

Alcaraz tornerà quindi nel torneo di Roma e nelle prossime ore verrà anche annunciato il tabellone del torneo romano. Torneo che non vedrà invece Novak Djokovic, grande assente – l’annuncio è arrivato qualche giorno fa – e ormai nella fase finale della sua carriera.