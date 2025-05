Stefano De Martino conduttore di un programma cult su Mediaset: annuncio in diretta!

Stefano De Martino è in questo momento probabilmente il conduttore di punta della Rai, ogni giorno lo vediamo su Rai1 con il programma Affari Tuoi ma in generale qualsiasi programma che il napoletano conduce diventa oro e ottiene un grandissimo successo. Milioni di utenti lo seguono con piacere e l’artista sta ottenendo sempre questo risalto.

Nessuno si aspettava questo successo da parte di Stefano De Martino, lo stesso conduttore sembrava avere delle difficoltà a credere a tutto ciò ma invece sta ottenendo risultati mozzafiato e si parla addirittura in chiave futura come di Stefano come possibile conduttore al Festival di Sanremo. Ma intanto è emerso un clamoroso retroscena sull’ex ballerino di Amici.

Ne aveva parlato qualche tempo fa Sonia Bruganelli ma ora è arrivata anche la conferma del diretto interessato. Paolo Bonolis ha pensato seriamente a De Martino per portarlo a Mediaset e le parti in fondo sono state anche vicine. Le parole del conduttore lasciano il pubblico a bocca aperta, le dichiarazioni lasciano tutti increduli e Paolo Bonolis lo ha confermato chiaramente: “Se è vero che avevo pensato a De Martino come sostituto per Avanti Un Altro? Si, ci avevo pensato e ci ho anche parlato”, le parole dell’artista.

Stefano De Martino nuovo conduttore a Mediaset? Le parole sono chiare

Insomma Stefano De Martino è stato davvero vicino alla Mediaset ma alla fine è rimasto alla Rai e i risultati sono stati eccezionali. E Paolo Bonolis ha comunque augurato il meglio all’artista ed ha sottolineato: “Sta avendo una carriera straordinaria e direi splendida, andrà sempre meglio e se lo merita, è un bravo ragazzo” con Bonolis che ha parlato anche di altri temi.

L’esperto conduttore sarà infatti tra i conduttori di Tu Si Que Vales e lavorerà nuovamente con Maria De Filippi. Lo stesso conduttore, tifosissimo dell’Inter, ha spiegato: “Credo di lavorare anche con Maria un pochettino, sarà sicuramente un piacere”. E l’artista ha trattato di tanti temi, impegnato al Foro Italico in una manifestazione legata al tennis e alla beneficenza.

Nel corso dell’intervista Paolo Bonolis ha mandato anche una frecciatina all’attuale allenatore del Napoli Antonio Conte ed ha sottolineato: “Il Napoli ha un percorso più facile per ora, mi stupisce la chiamata al miracolo di Conte. Gli hanno comprato chiunque, più che un miracolo credo sia il minimo sindacale”.