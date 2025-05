Sinner, si mette subito male: è allarme a pochi giorni dagli Internazionali d’Italia

Manca sempre meno al ritorno in campo del numero uno al mondo Jannik Sinner. Intanto sono in arrivo brutte notizie.

Mancano poche ore, i tifosi davvero non vedono l’ora e presto finalmente tutti gli italiani potranno rivedere in campo il numero uno al mondo Jannik Sinner. L’azzurro è reduce da uno stop di 3 mesi per il caso Clostebol, per la maggior parte del tempo non si è potuto neanche allenare ma ora è più carico che mai per il rientro.

Le ultime settimane a Monte-Carlo ad allenarsi prima con Jack Draper (protagonista ora a Madrid) e poi ora con il connazionale e grande amico Lorenzo Sonego. C’è grande curiosità per vedere le condizioni in campo di Sinner, parliamo di un tennista che ha sempre fatica su terra (ha vinto solo un 250 nella sua carriera) e ora tornerà dopo una lunghissima assenza; per questo i risultati e in particolare la vittoria sono tutt’altro che certi.

In queste settimane in molti hanno parlato dei possibili risultati di Jannik Sinner, c’è chi crede in una sua immediata rinascita e chi afferma che ci vuole tempo. Ognuno dice la propria ed anche l’ex tennista Paolo Bertolucci ha parlato nel podcast La Telefonata, insieme all’ex collega Adriano Panatta. I due hanno parlato delle possibilità del numero uno e sono stati abbastanza chiari a riguardo.

Sinner avvisato, duro messaggio per il futuro

Bertolucci e Panatta hanno un pensiero differente sul rientro di Sinner e ognuno vede un lato positivo ed uno negativo. Il primo ha quasi rassicurato i tifosi con parole piuttosto nette: “Ti dico la verità, credo che nei primi due turni non ci siano giocatori che possano impensierirlo e sono molto fiducioso. Magari avrà fatica ma è in un’altra dimensione, sarei sorpreso di vederlo fuori subito” e in fondo Bertolucci è apparso piuttosto schietto e tranquillo riguardo il torneo di Jannik.

Diverso invece il pensiero di Panatta, meno ottimista e che ha dato parole piuttosto forti sul giocatore chiarendo: “Dopo tre mesi, lui entrerà in campo e soffrirà un pò, credo che questo sia inevitabile. Per questo motivo sarà fondamentale il sorteggio, se troverà giocatori congeniali al suo gioco andrà parecchio avanti; se viceversa troverà subito avversari più ostici, potrebbe avere problemi”, la chiosa dell’ex tennista.

Insomma parole che fanno tremare i fan di Jannik Sinner, domani si terrà il sorteggio per quel che riguarda il torneo di Roma e finalmente potremo rivedere il numero uno.