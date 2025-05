Sinner, nuovo allarme in vista dell’esordio a Roma: messaggio da brividi

Continuano gli allenamenti in quel di Roma per il numero uno al mondo Jannik Sinner che tra qualche giorno potrà fare ufficialmente il suo rientro nel circuito Atp. L’azzurro si sta allenando con spalti gremiti nella Capitale italiana ed attende il vincente del match tra l’argentino Navone e il giovanissimo talento azzurro Federico Cinà, considerato da alcuni come uno dei suoi possibili eredi per il futuro.

C’è anche però grande curiosità su come Jannik tornerà in campo, se Sinner sarà subito competitivo o se avrà bisogno di qualche settimana o mese per tornare ad altissimo livello. L’azzurro ha confermato che non ha grosse ambizioni a Roma, l’obiettivo è vincere almeno un paio di gare ma sarà difficile andare oltre e anche per questo l’azzurro si è iscritto per il torneo di Monaco che si disputerà la settimana dopo Roma.

L’obiettivo di Sinner è essere al meglio per il Roland Garros, ma intanto bisogna riportare la calma e abbassare le aspettative attorno al fenomeno azzurro. Il coach del tennista azzurro, Simone Vagnozzi, ha parlato di Sinner ed ha chiarito a tutti: “La pausa non è un vantaggio”, usando parole chiare e smentendo le tesi che si stanno tenendo in queste settimane”.

Occhio Sinner, Vagnozzi avvisa l’azzurro ed i suoi tifosi

Vagnozzi ha continuato poi chiarendo che le voci delle ultime settimane riguardo a un Jannik Sinner favorito da questa pausa sono piuttosto assurde. L’ex tennista ed ora coach ha raccontato: “Ho sentito addirittura che lui possa beneficiarne da quest’assenza, ma se fosse cosi perchè nessun tennista si è mai fermato per cosi tanto tempo?”. Vagnozzi ha chiarito che ovviamente lui e il suo staff hanno provato a cogliere gli aspetti migliori di quest’assenza, ma questa resta comunque un problema.

L’obiettivo dell’azzurro per le prossime settimane è netto: “Giocare più incontri possibili, riprendere il ritmo partite ed arrivare al meglio in quel di Parigi”. Sinner si è allenato in questi giorni prima con il ceco Lehecka con il quale ha perso un match amichevole in allenamento e poi con il grande amico Lorenzo Sonego, che tra l’altro giocherà in queste ore.

Il tennis non vede l’ora di vedere il suo numero uno in campo, manca ormai pochissimo e Sinner è pronto per stupire ancora e vedere magari nuovi incredibili tornei. Il campione azzurro è pronto al rientro ufficiale.