Sinner-Alcaraz, ribaltone improvviso agli Internazionali: cosa cambia per la finale

Si accendono i motori agli Internazionali d’Italia di Roma, finora non molto fortunati per i colori azzurri con diverse sconfitte inaspettate. Oggi partono finalmente i big, il campione spagnolo Carlos Alcaraz affronterà il serbo Dusan Lajovic mentre il numero uno al mondo Jannik Sinner debutterà domani, in campo contro il terraiolo argentino Navone, avversario piuttosto insidioso.

C’è grande curiosità per vedere il ritorno in campo del numero uno al mondo, fermo da oltre tre mesi a causa di uno stop legato alla sospensione del caso Clostebol e bisogna capire quali sono le condizioni del tennista italiano, in questi giorni impegnato in alcuni allenamenti. Comunque vada il circuito vede Alcaraz e Sinner come principali favoriti per Roma e per i tornei successivi.

Sinner – in primo luogo – lavora al rientro in campo nelle migliori condizioni possibili ma appare palese che il tennista non possa essere al meglio e il suo obiettivo, come dichiarato anche dal suo coach Simone Vagnozzi, è essere nelle migliori condizioni possibili per il Roland Garros, prossimo grande appuntamento della stagione e secondo torneo del Grande Slam, dopo gli Australian Open, vinti sempre dal campione di San Candido.

Ultim’ora Sinner-Alcaraz, ora cambia tutto: cosa sta succedendo

Se Sinner vive un periodo particolare della sua carriera non è una situazione diversa per Carlos Alcaraz con lo spagnolo che è alle prese con problemi fisici che lo hanno costretto tra le altre cose a rinunciare al torneo di casa di Madrid, vinto poi dal norvegese Casper Ruud. Ma ora i bookmakers riguardo gli Internazionali d’Italia parlano chiaro e sono piuttosto sorprendenti.

Il favorito per il torneo di Roma secondo i bookmakers è Jannik Sinner, e al momento la vittoria del torneo dell’azzurro è data a quota 3 (Sisal). Numeri per certi versi clamorosi se parliamo di un tennista al momento fermo e che gioca la sua prima gara in un torneo Atp dopo 3 mesi di lunga assenza. Dietro Sinner il favorito è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ora quotato a quota 3.50 e poco dietro all’azzurro.

Prima Alcaraz veniva dato avanti Sinner nelle quote dei bookmakers ma ora le cose sono ben cambiate e l’azzurro è davanti al rivale di sempre. Molto dipende dalle condizioni fisiche del tennista murciano, condizioni non perfette e c’è chi ha dubbi anche sul suo rendimento al debutto, Alcaraz debutterà tra pochissimo contro il serbo Lajovic, una sfida non cosi semplice.