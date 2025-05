Scuole chiuse, niente lezioni in queste date: il motivo dell’ordinanza

Siamo sempre più vicini all’inizio vero e proprio dell’estate e la scuola si avvia alla chiusura. I ragazzi non vedono l’ora, organizzare finalmente le vacanze e le uscite con gli amici ma prima – specialmente guardando alle uscite varie – bisogna organizzare la fase finale della scuola, che dipende ovviamente dalla categoria a cui sono accomunate, che sia per i più piccoli o quelle medie e superiori, e ci si organizza in base all’età. In questi determinati giorni però è stata presa la decisione e le scuole resteranno chiuse.

Una grande notizia per i ragazzi che – quando si tratta di eventi speciali come scioperi, manifestazioni sportive o manifestazioni locali – resteranno in casa o meglio non andranno a scuola e potranno partecipare ad uno degli eventi sportivi dell’anno, una manifestazione che comincerà ufficialmente in queste ore.

Stiamo parlando naturalmente del Giro d’Italia, competizione ciclistica che vedrà correre atleti competere per tutto il paese e girare tra pianure, discese e durissime salite. Il favorito numero uno per la vittoria è Primo Roglic mentre non ci sarà il campione in carica e stella della competizione Tadej Pogacar. Il mondo del ciclismo è pronto a condizionare anche la scuola e alcune verranno chiuse a sorpresa in queste ore, ecco le ultime.

Scuole chiuse in determinate date, coinvolto il Giro d’Italia

Il Giro d’Italia è pronto a partire e la competizione rosa vedrà partecipare alcune delle città italiane più belle, dal Sud fino al Nord Italia. Particolarmente caratteristica è la quarta tappa del Giro d’Italia, alla sua 108esima edizione nella storia. Alberobello-Lecce è la tappa al Giro che andrà in scena martedi ed il Comune di Fasano ha preso un’importante decisione per quando i ciclisti passeranno, nella data del 13 Maggio 2025.

Le scuole del paese resteranno tutte chiuse per la giornata e cosi il sindaco permetterà a tutti i ragazzi di poter assistere alla bella manifestazione sportiva. Oltre a ciò il sindaco ha annunciato alcune modifiche alla viabilità e potrete vedere tutto sul sito del Comune (di Fasano) nelle ordinanze 005 e 187.

Non vale solo per il Comune di Fasano ma una decisione simile è stata presa dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. L’uomo ha firmato un’ordinanza che prevede – in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia a Vicenza nella tappa di venerdi 23 Maggio 2025 – la chiusura anticipata delle scuole di qualsiasi grado del paese. Un modo per colorare la strada di rosa con i ragazzi e