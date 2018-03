Ho come la sensazione di oppressione al torace e mi sento soffocare. Sto pensando di fare qualche visita…

Salve, sono una ragazza di 34 anni, da qualche mese quando sono a letto in posizione diritta ho notato che ho come la sensazione di oppressione al torace e mi sento soffocare. Sono molto preoccupata sto pensando di fare qualche visita. Io non fumo e non bevo ho fatto gli esami del sangue da poco perché io e mio marito vogliamo avere un bambino ed è tutto nella norma. È il caso che faccio qualche visita? Da cosa può dipendere ?

Grazie x la risposta.

Elisa, 34 anni

Cara Elisa,

di primo impatto, anche se è impossibile fare una diagnosi a distanza ma solo delle ipotesi assolutamente da accertare, ci verrebbe da pensare, vista anche la tua giovane età, che forse si tratti di un sintomo psicosomatico, quindi l’espressione di un forte stato d’ansia. Ora non sappiamo nulla di te, se non che stai provando a avere un bambino, ma ci e ti chiediamo che tipo di periodo sia, se sei molto stressata o se sta accadendo qualcosa che ti crei preoccupazione.

Ad ogni modo, prima di parlare di somatizzazione, è necessario escludere tutto il resto, quindi un vero e proprio disturbo organico. Potrebbe essere opportuno effettuare una serie di esami specifici al cuore (ad esempio un elettrocardiogramma) e all’apparato respiratorio, per capire se effettivamente sia tutto a posto.

Detto ciò, è bene rivolgersi al proprio medico, riportare la situazione che descrivi, fare una visita e farti indicare da lui i passi successivi da svolgere.

Una volta esclusa una patologia, ti consigliamo di capire cosa stia accadendo nella tua vita e eventualmente decidere come procedere, anche perchè è importante che tu stia tranquilla anche per riuscire a soddisfare il tuo desiderio di maternità.

Sperando di esserti stati d’aiuto, rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi dubbio, facci sapere come vanno le cose.

Un caro saluto!