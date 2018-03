Il sogno sembrava molto reale e ho provato forti emozioni…

Salve, stanotte ho fatto un sogno abbastanza strano e vorrei essere aiutata nell’interpretarlo. Ho sognato di essere innamorata di un ragazzo, che non ho mai visto, e che gli piacevo anche molto… Stavamo ad una festa e mentre stavamo parlando lui mi chiede se potevamo uscire insieme qualche sabato per iniziare la nostra relazione…Così sono andata a dirlo alla mia migliore amica e quando le stavo vicino questo ragazzo mi si è avvicinato e così siamo andati a casa sua. Arrivati lì ha preso una valigia e ha iniziato a riempirla di vestiti e oggetti. Dopodiché mi sono svegliata e quando mi sono riaddormentata ho sognato di stare seduta al tavolo con questo ragazzo. Ad un certo punto si è avvicinata la madre che mi odiava e mi minacciava di lasciare il figlio altrimenti la sua ex mi avrebbe picchiato… Comunque appena va via, lui mi conforta dicendomi che non avrebbe permesso a nessuno di farmi del male e poi ci siamo abbracciati…In quel momento il sogno sembrava molto reale infatti ho provato forti emozioni. Riuscivo a percepire quanto questo ragazzo mi amasse e quanto io ne ero innamorata… Il sogno si conclude qui. Quello che vorrei capire è proprio questo provare forti emozioni. Premetto che non sono né fidanzata né innamorata di qualcuno… Spero di essermi espressa bene. Grazie in anticipo per la risposta.

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

i sogni con la loro potenza sono in grado di stupire e far emozionare, da sempre hanno affascinato e incuriosito offrendo spunti di riflessione interessanti e lasciando molto spesso forti emozioni, come nel tuo caso. Ed è per questo che capita di svegliarsi cullati dalla sensazione che sia stato in qualche modo reale. Ovviamente i sogni andrebbero sempre contestualizzati e interpretati all’interno di un percorso di psicoterapia in cui si conosce la storia personale del sognatore in modo da fare possibili collegamenti tra gli elementi prodotti nel sogno e gli aspetti più profondi del soggetto.

Detto questo, i contenuti del sogno rimandano forse ad un desiderio più profondo di sentirti amata, protetta, difesa, sentire che qualcuno possa prendersi cura di te ad un livello più ampio. Forse possiamo pensare che internamente si stia facendo spazio per nuovi incontri, nuovi legami, nuove emozioni che ti facciano vivere una nuova dimensione nell’incontro con l’altro e che in qualche modo si possa trovare rifugio nell’altro, un porto sicuro dove ripararsi. D’altra parte le emozioni fanno sentire vivi e colorano la vita interna ed esterna di una persona e quando un sogno colpisce così tanto lasciando traccia dei vissuti emotivi senz’altro è andato a toccare qualcosa di intimo e profondo.

Prova a riflettere su questi aspetti, speriamo di averti offerto degli spunti interessanti!

Un caro saluto!