Vorrei un consiglio forse psicologico su certi comportamenti in coppia…

Buongiorno esperti

questa volta vorrei un consiglio forse psicologico su certi comportamenti…allora dunque sto scendo con questa vecchia fiamma da quasi un mesetto..questa volta come dicevo le cose sembrano con calma andare meglio. Volevo capire certi

atteggiamenti che lui ha quando ci vediamo..x esempio spesso e volentieri mi fa una sorta di pedino al bar quando ci vediamo x l’aperitivo..poi l’altra volta mi ha preso la mano mentre parlava al telefono con un suo cliente…è una sorta di corteggiamento..?voi cosa pensate? mi parla sempre del suo lavoro che ha mille corsi da fare etc..mi ha addirittura dato il

suo biglietto da visita x fagli pubblicità x adesso lui ha detto che non si vuole impegnare perché non ha tempo materiale a dedicarmi a me più di una frequentazione o meglio ci vediamo poco perché come dicevo lavora tanto x arrivare all’indipendenza di andare a vivere da solo…..però mi ha detto se non mi piacessi..non uscirei con te….!ci piacciamo a vicenda lui ha detto che con me sta bene…io non so come definirla questa cosa…corteggiamento o altro??secondo voi vuole farmi capire che pian piano ci metteremo insieme??

grazie sono un po confusa!

Anonima

Cara Anonima,

capiamo perfettamente la confusione che stai vivendo rispetto a questa relazione perché in effetti rimanda segnali ambivalenti, in quanto se da una parte senti un’apertura da parte sua dall’altra sottolinea di voler conservare, almeno per il momento uno stato da single. Sarebbe difficile per chiunque, in questa situazione, capire se vi fossero dei presupposti per una relazione. Forse il consiglio che possiamo darti, al di là dell’interpretazione di questi segnali non verbali, è quella di riflettere su cosa tu ti aspetti da lui, se queste sue parole ti feriscono e non ti soddisfano o se invece sei disposta a stare nell’attesa di una relazione che potrebbe nascere.

Un caro saluto!