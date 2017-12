Panariello sotto l’albero vince la prima serata televisiva

ROMA – La prima puntata di Panariello sotto l’albero, lo show di Giorgio Panariello andato in onda ieri sera in prima serata su Rai 1 ha vinto la prima serata con un totale di 4.322.000 di telespettatori per uno share del 21.4 %.

Successo straordinario anche sui social: la puntata ha generato, infatti, 33,9 mila interazioni e coinvolto 20,5 mila utenti totali (Twitter + Facebook). Compresa l’attività delle pagine ufficiali Facebook le interazioni complessivamente salgono a 50,7 mila.

Con questo risultato, al netto degli eventi sportivi, Panariello sotto l’albero si è posizionato al secondo posto nella classifica dei programmi televisivi più discussi sui social nella giornata di ieri (al primo la puntata di Masterchef Italia).

Tra gli ospiti stasera Benji e Fede

E questa sera sarà la volta del secondo appuntamento con il divertimento sotto l’albero di Natale in diretta dal Modigliani Forum di Livorno insieme a tantissimi ospiti: Biagio Antonacci, Benji e Fede, Cristina D’Avena, Gianna Nannini, Max-Nek-Renga, Luisa Ranieri, Andrea Pirlo, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.