Il fratello di Chris Rock: “Le scuse di Will Smith non sono sincere”

Il pugno di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar è ancora sulla bocca di tutti. Sulla vicenda è intervenuto anche il fratello del comico, Kenny Rock, che sembra non aver accettato le scuse del vincitore dell’Academy per Una famiglia vincente – King Richard.

LE PAROLE DI KENNY ROCK, FRATELLO DI CHRIS

“La battuta era divertente, non così tale da piegarsi in due. Ma sono sicuro che se lui avesse saputo dell’alopecia non avrebbe mai scherzato in quel modo. Sarebbe stato diverso se Smith si fosse scusato subito, quando è salito sul palco in lacrime per ritirare il premio. Ma non l’ha fatto e questo mi lascia pensare che ci sia dell’altro. Non accetto le scuse perché non credo siano sincere. Credo che la gente che lavora per lui gli abbia consigliato di dire quelle cose”.