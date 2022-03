La mia paura è quella che lui possa avermi introdotto dita sporche…

Ciao cari esperti,

vi ho scritto circa due giorni fa per via della mia paura di essere rimasta incinta per via di una masturbazione, mi avevate risposto dicendomi di stare tranquilla, ma sono ancora preoccupata, avevo raccontato le cose più o meno in dettagli, sul fatto che circa 3 giorni fa dopo tanto tempo ho riavuto un episodio di masturbazione con questo ragazzo di sempre, avevo raccontato che lui mi aveva iniziata a toccare, e che dopo un po’ si è iniziato a toccarsi lui con l’altra mano, dopo un po’ di minuti o secondi, non ricordo bene, con la stessa mano con la quale si è toccato lui, mi ha messo le dita dentro, per pochi secondi se non minuti, la mia paura è quella che lui possa avermi introdotto quelle dita con liquido pre-seminale o sperma… non so cosa credere, su internet ho cercato molte informazioni su se si può rimanere incinta introducendo le dita sporche di sperma nella vagina, e alcune persone dicono che non è così, e altre dicono che è possibile… la mia mente ovviamente si fissa solo sulla risposta che dice che è possibile, avevo visto da una ragazza che spiegava che non era possibile perché gli spermatozoi al contatto con la luce e a certe temperature muoiono in pochi minuti… il fatto e che queste piccole relazioni (senza penetrazioni, solo masturbazioni difatti sono vergine) sono sempre state al buio e sotto le coperte nel letto… e magari dopo che quel ragazzo mi ha toccata, secondi dopo se ricordo bene da quando si è toccato lui, magari… aveva qualche spermatozoide che al buio sotto le coperte e al caldo che si crea, secondi dopo era riuscito a sopravvivere sulle dita e a portarmi a una gravidanza… ogni giorno mi faccio idee in più che forse non dovrei farmi, l’ansia e di meno, però il pensiero c’è sempre, una cosa che mi mette in dubbio e che durante questa ultima relazione penso che ero già in sindrome premestruale già che da circa 4/5 giorni ho il seno sensibile… e la relazione è stata quasi 4 giorni fa non ho il ciclo regolare ma penso dovrebbe già arrivarmi essendo che la scorsa volte è arrivato il 1 marzo, e in totale è durato circa una settimana… il fatto e che si io fossi rimasta incinta da quel rapporto senza saperlo (ovviamente spero di no) essendo in sindrome premestruale il ciclo sì interromperebbe e quindi non mi arriverebbe…? oppure arriverebbe ma sarei incinta comunque…? Posso stare tranquilla e aspettare i prossimi giorni o devo preoccuparmi…? Ripeto penso di essere in sindrome premestruale già da prima del rapporto… aspetto una risposta che possa tranquillazzarmi… grazie, buona giornata/notte.

Anonima

Cara Anonima,

la risposta è proprio in questo stato di ansia che ti sovrasta e che paradossalmente non si fida di nessuna informazione perchè la paura è troppo difficile da gestire.

Il liquido preseminale non contiene spermatozoi mobili capaci di fecondare. Sembra che possano esserci dei rischi nel caso in cui si inserisca un dito sporco di liquido seminale appena prodotto sempre che la donna si trovi nel suo periodo fertile. Il liquido seminale tende a seccarsi in pochi istanti dalla fuoriscita perchè non ci sono delle temperature idonee e un ph idoneo.

Da quello che racconti non vi sono rischi per una gravidanza. Su internet ci sono molteplici informazioni non sempre sono attendibili, prova a confrontarti con il tuo ginecologo che sicuramente saprà darti delle risposte puntuali e legate alla tua specifica circostanza.

Come ti abbiamo più volte espresso, l’ansia è uno dei fattori che maggiormente incide sull’assetto ormonale con ritardi o episodi di spotting.

Se vuoi puoi fare un test di gravidanza facilmente reperibile in farmacia valido sin dal primo giorno di ritardo oppure dopo 12/14 giorni dal presunto rapporto a rischio.

Un caro saluto!