assumo la pillola anticoncezionale Serisma da piú di 2 anni. Oggi l’ho assunta come al solito appoggiandola sulla lingua e ho bevuto. Ho avuto peró l’impressione che abbia “sbattuto” contro il bordo del bicchiere, ovviamente si è trattato di meno di 1 secondo in quanto poi, una volta preso il sorso, ho deglutito. Ho bevuto un intero bicchiere d’acqua, poi sono andata in bagno a prenderne ancora e ho bevuto altri due bicchieri d’acqua. Dopo l’ultimo sorso ho notato la presenza di puntini bianchi sul bordo del bicchiere, forse era qualcosa rimasto in bocca dal pranzo, o è possibile che la pillola sbattendo contro il bicchiere si sia rotta e sul bicchiere erano rimasugli di pillola? Mi sembrerebbe davvero strano se fossero rimasti lì dopo 3 bicchieri d’acqua…sono molto in ansia anche se non ho rapporti mi crea ansia pensare di non averla presa in modo corretto. Nel caso in cui la cosa che ho descritto fosse possibile, senza prendere un’altra pillola (sono a casa con il covid e sto molto male e vorrei evitare di peggiorare la situazione ), quando potrei riconsiderarmi protetta? Non ho avuto nessun rapporto in precedenza e questa era la quarta pillola del blister.

Martina, 20 anni

ci sembra strano che la compressa possa essersi scheggiata sbattendo sul bicchiere, anche perchè hai avuto una sensazione e non lo hai verificato direttamente. Inoltre, le compresse del farmaco in questione sono ricoperte da film, una pellicola protettiva atta a salvare il contenuto della pillola.

Ad ogni modo, qualora fosse così, si tratterebbe di piccolissimi frammenti il che non andrebbe a impattare sull’efficacia della pillola.

Per tali ragioni ci sentiamo di tranquillizzarti.

