Salve buonasera,

vorrei farvi una domanda: dato che non sono di competenza vorrei capire cosa significa gravi lesioni traumatologiche perchè quest’estate sono morti 3 ragazzi in un incidente dove abito io molti dicono che è stato un sorpasso azzardato, possibile che tutti e 3 sono potuti morire? Perchè poi la gente ha trovato i corpi a terra perchè nel incidente sono stati scaraventati fuori che non ho capito nemmeno sta parola, e quelli dell’altra macchina sono tutti feriti, cioè mi spiegate queste lesioni e l’essere scaraventato? Perchè dicono che sono morti sul colpo quindi non hanno sentito nemmeno la botta sul asfalto…datemi spiegazioni.

Anonima

Cara Anonima,

immaginiamo quanto ti abbia colpito questa notizia, la morte di giovani vite è sempre un evento traumatico che non lascia indifferenti.

Purtroppo, per sapere bene la dinamica dell’incidente, bisognerebbe risalire agli atti e ai rilevamenti della polizia municipale, quindi è difficile capire cosa sia davvero successo stando quanto riporti. Con il termine “scaraventati” probabilmente ci si riferisce al fatto che i corpi sono balzati fuori dalla macchina per il forte impatto, forse i ragazzi non avevano le cinture di sicurezza e la macchina si è ribaltata, ma sono solo ipotesi. In tal caso, è possibile che abbiano subito più traumi fisici, nel caso in cui i colpi abbiano coinvolto la testa è possibile che non ci sia stato nulla da fare.

Oltre questo non ci sentiamo di dire, veramente è impossibile capire cosa sia successo davvero.

Detto ciò, forse poco conta la dinamica dei fatti, ma ciò che questo incidente ha suscitato in te. Probabilmente l’incredulità nel pensare che da un momento all’altro possa succedere qualcosa di così spaventoso ti ha turbato particolarmente, mettendo in discussione le certezze che ti sei creata nel tempo?

Facci capire meglio.