Man of the woods, Justin Timberlake torna alle origini con il nuovo album

ROMA – “Arriverà quando sarà il momento giusto”. Così Justin Timberlake aveva chiuso la questione nuovo album a fine 2016. Oggi, a distanza di oltre un anno da quella affermazione e a quasi 5 dall’ultimo lavoro, il cantante torna sulla scena musicale con Man of the Woods. L’annuncio è arrivato a sorpresa sui social dove Timberlake ha pubblicato un video tesser di presentazione.

Justin Timberlake, la famiglia e la propria infanzia in Man of the woods

Il quarto album del 36enne sarà disponibile dal 2 febbraio. I fan potranno averne un assaggio già questo venerdì quando uscirà il primo singolo che – secondo i rumors – si chiamerà Fresh Leaves. Oltre alle due date Timberlake non si è lasciato sfuggire molto altro. Cosa certa è che “questo album – dice nel video – è ispirato da mio figlio, mia moglie, la mia famiglia ma più di ogni altro album che ho scritto da dove vengo. È personale”. Altra certezza è Pharrell Williams con cui l’interprete di Sexy Back ha lavorato in questi anni di “assenza” musicale.

Nei pochi secondi di teaser è possibile ascoltare una piccola anteprima di quello che sarà Man of the woods che viene definito come una sorta di Wild West moderno. “Sarà un disco che spingerà i confini, – ha detto il cantante a Rolling Stone – in qualcosa di inaspettato! Il disco contiene tante hits. Ci saranno diversi generi ma è un progetto omogeneo”. Generi tra cui potrebbe inserirsi anche il country pop di cui Justin aveva dato un assaggio in The 20/20 Experience con Drink you away.