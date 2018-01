CES 2018, LG presenta il TV OLED 4K che si arrotola

ROMA – Tra le tante proposte tecnologiche presentate al CES 2018 di Las Vegas (la più grande fiera annuale dell’elettronica di consumo), non si può fare a meno di notare il TV di LG.

L’azienda sud coreana ha svelato uno dei suoi progetti più innovativi: TV OLED 4K da 65 pollici che si arrotola.

Al momento è un prototipo in fase sperimentale, che LG spera di sviluppare entro il 2020.



Il TV OLED 4K che si arrotola

Con una risoluzione in 4k, il nuovo TV OLED di LG è così sottile – 2,5 mm – che può essere arrotolato come un poster.

Quando non è utilizzato, il TV può essere arrotolato nella sua base con un pulsante, nascosto dalla visuale.

Si può anche scegliere di aprire solo la parte superiore per dare un’occhiata veloce alle app, come meteo, traffico, news, e altro ancora