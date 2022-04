WhatsApp lancia la nuova funzione Community

WhatsApp ha annunciato il lancio Community, la nuova funzionalità che permette di comunicare e interagire più facilmente con i gruppi nelle chat.

Uno strumento che consentirà alle persone di aggregare, infatti, gruppi separati in un gruppo più grande secondo la struttura a loro più congeniale. Potranno ricevere gli aggiornamenti inviati all’intera community e organizzare facilmente gruppi di discussione più piccoli, specifici per argomento. Community contiene inoltre nuovi e potenti strumenti per gli amministratori, tra cui l’invio di avvisi a tutti e la facoltà di scegliere quali gruppi includere e quali no.

Le novità di WhatsApp

Saranno anche integrati alcuni miglioramenti al funzionamento dei gruppi su WhatsApp, all’interno e all’esterno di una community. Sarà possibile condividere in modo nuovo, riducendo i sovraccarichi nelle chat più numerose. Queste funzionalità saranno lanciate nelle prossime settimane.