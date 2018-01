Nuova fiamma per Max Biaggi, l’ex pilota dimentica Bianca Atzei

ROMA – Bianca Atzei si può dire sia ormai acqua passata. Max Biaggi avrebbe voltato pagina con una giovane modella americana. A svelarlo Chi, in edicola questa settimana.

L’ex pilota, secondo quanto racconta il settimanale di Alfonso Signorini, ha passato il Natale a Ortisei. Un Natale per due visto che, a fare compagnia a Biaggi, ci sarebbe stata la top model a stelle e strisce il cui nome non è stato svelato. Ad amici e parenti, il 46enne l’avrebbe presentata semplicemente come “un’amica”.

Bianca Atzei ormai nel passato del pilota

Escluso, quindi, il ritorno di fiamma con Eleonora Pedron che – all’inizio della separazione da Bianca Atzei era tra le cause papabili della rottura. Max non si guarda indietro. Intanto la Atzei ha annunciato la sua partecipazione alla nuova Isola dei Famosi.

Dal 22 gennaio, la cantante volerà alla volta di Cayo Cochinos, in Honduras, come naufraga in gara. Un’esperienza accettata, come lei stessa ha scritto su Facebook, per “sfidare me stessa” e “riprendere la mia vita in mano e cominciare a pensare a me stessa, cosa che non ho mai fatto”. Un modo per ritrovarsi e andare avanti.

La separazione da Max Biaggi è arrivata lo scorso novembre dopo due anni “come una bomba esplosa all’improvviso”. Una scelta inaspettata visto che l’ex pilota dopo l’incidente nella pista del Sagittario in provincia di Latina dichiarava di volere un figlio con la compagna che gli è stata vicina durante il recupero.

Inaspettata anche per Bianca come ha svelato ai magazine: “La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora”. Oggi la cantante si distrae preparandosi al suo primo reality e sperando, anche lei, di voltare pagina.