Alberto Angela ancora re di ascolti con le sue “Meraviglie”

ROMA – La Reggia di Caserta, Assisi e le Langhe. Le Meraviglie di Alberto Angela colpiscono ancora, incoronandolo re di ascolti anche dopo la seconda puntata del programma che mostra i tesori d’Italia.

Con 5 milioni 682 mila spettatori e il 23.31 di share, Meraviglie – la penisola dei tesori si accredita come il programma più visto della giornata di ieri. Dati che vedono una crescita di telespettatori rispetto al debutto della settimana scorsa.

A trainare la cavalcata verso il successo, come sempre, i social. Meraviglie si conferma anche come il programma più commentato sui social dell’intera giornata aggiudicandosi il primo posto dei TT Italia con 145.765 interazioni.

Il resto della giornata sulle rete Rai

Complessivamente positiva la giornata della rete Rai. La serata televisiva prevedeva su Rai2 il film commedia “Spy” visto da 1 milione 399 mila spettatori e il 5.72 di share.

Sempre bene su Rai3 “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli, che nella prima puntata dell’anno con 2 milioni 361 mila spettatori (10.46 di share) diventa il 2° programma più visto della serata. Molto bene anche “Porta a Porta” che nella seconda serata di Rai1 ha ottenuto il gradimento di 1 milione 397 mila spettatori pari al 15.5 di share. Sempre in seconda serata da segnalare l’esordio su Rai2 del nuovo ciclo di #Maipiùbullismo, che ha registrato 501 mila spettatori con il 4% di share.

Stesso discorso per il day time di Rai1 con il segmento finale di “Unomattina” seguito da 1 milione 151 mila spettatori (share 20.7), Storie italiane” 1 milione 9 mila spettatori (18.45 share), “Buono a Sapersi” (972 mila spettatori, share 14.9) e “La prova del cuoco” 1 milione 993 mila spettatori con il 16.44 di share.

Continua il trend positivo, nel pomeriggio di Rai1, anche per “La vita in diretta” che nella seconda parte ha totalizzato 2 milioni 237 mila spettatori (share 16.25). In evidenza nel preserale ancora una volta “l’Eredità”, con 5 milioni 488 mila spettatori e il 26.22 di share e “I soliti ignoti” che con 5 milioni 596 mila (share 20.8) è il programma leader della fascia access time. Da segnalare nella stessa fascia oraria su Rai3 il buon risultato di “Non ho l’età” con 1 mln 548 mila spettatori (share 6.1).

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 11 milioni 111 mila spettatori (share 41.76), la seconda serata con 4 milioni 745 mila (share 39.35) e l’intera giornata con 4 milioni 219 mila (share 38.9).