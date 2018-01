Musica da ascoltare in palestra, è Eminem il re delle playlist degli sportivi

ROMA – Gennaio, si sa, è tempo di rimettersi in forma. Per motivarsi, però, va scelta buona musica da ascoltare in palestra. Spotify ha stilato la classifica degli artisti più ascoltati dagli sportivi. Per il secondo anno consecutivo è Eminem il re delle playlist – in tutto il mondo – con Till I Collapse. Il rapper è anche l’unico che può vantare nella speciale chart due brani. Al terzo posto, infatti, si trova Lose Yourself, un must per gli appassionati dello Slim Shady.

Eminem guida così una classifica fatta, per lo più, da artisti emergenti. Durante l’allenamento, gli sportivi quest’anno hanno prediletto Dua Lipa, Camila Cabello e Post Malone. Quest’ultimo stabile al secondo posto. Non mancano, poi, le hit più ascoltate del 2017. Da J Balvin e Beyoncé con Mi Gente a Kendrick Lamar con Humble.

In Italia, gli sportivi si discostano un po’ dal resto del mondo. Nella classifica nostrana troviamo pezzi senza tempo come Eye of the tiger dei Survivor e artisti di un certo calibro. Jay Z, Kanye West, Sean Paul, Avicii e Rita Ora.



Top 10 globale

Eminem – Till I Collapse Post Malone – Rockstar Eminem – Lose Yourself – Soundtrack Version Kendrick Lamar – HUMBLE Axwell /\ Ingrosso – More Than You Know J Balvin – Mi Gente (feat. Beyoncé) Camila Cabello – Havana Jax Jones – You Don’t Know Me – Radio Edit Dua Lipa – New Rules Kanye West – POWER

Top 10 italiana