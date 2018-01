Masterchef Italia sbarca alle Lofoten

ROMA – Un viaggio all’insegna del gusto oltre il Circolo Polare Artico. Masterchef Italia, che Sky trasmetterà domani sera alle 21,15, si trasferisce nelle suggestive Isole Lofoten, patria dello stoccafisso.

Nel corso della prova in esterna gli aspiranti cuochi di MasterChef, sotto gli occhi di Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Antonia Klugmann, si cimenteranno con la preparazione di ricette a base di pesce, dove a giudicare la performance ai fornelli dei cuochi amatoriali sarà un gruppo di esigenti pescatori norvegesi affiancati dalle loro mogli.

Tanti i motivi che hanno spinto alla speciale trasferta: sicuramente per il merluzzo più buono al mondo ma anche per i paesaggi indimenticabili sospesi fra mare e montagna, le colorate case dei pescatori, le attività all’aria aperta per tutti i gusti e per le stupende luci del sole di mezzanotte d’estate e dell’aurora boreale d’inverno.

Dove si trovano le Isole Lofoten

Le Lofoten si trovano in Norvegia proprio sotto l’ovale aurorale, una fascia ellittica attorno ai poli magnetici terrestri che delimita la zona con migliori possibilità di avvistare le aurore polari.