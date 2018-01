Messanger complicato da usare, Facebook lo vuole semplificare

ROMA – Messanger complicato da usare. A lanciare “l’allarme” non sono gli 1.3 miliardi di utenti che lo utilizzano ma lo stesso Facebook tramite David Marcus. Secondo il capo di Messanger, la piattaforma di messaggistica sarebbe diventata troppo disordinata.

Messanger punta tutto sul visuale

Per questo anno nuovo, vita nuova. Nel 2018 Messanger punta a rinnovarsi e lo farà con una “massiccia semplificazione e razionalizzazione”. Un processo che comprende vari obiettivi da realizzare. Aumentare le comunicazioni in tempo reale con audio e video chat. Messanger punta tutto sul visuale con l’aumento di messaggi visivi, adesivi, video, foto, emoji e gif. In ultimo, verranno effettuati anche miglioramenti all’interno delle chat di gruppo.

“Vogliamo rendere Messenger – ha scritto Marcus – il modo migliore per organizzare una serata con gli amici, fare i compiti o semplicemente connettersi con le persone a cui si tiene tramite messaggi, foto, video, telefonate e videochiamate”.