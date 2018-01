L’amore tra il Principe Harry e Meghan Markle diventa un film

ROMA – Come fu per William e Kate, anche la storia d’amore tra il Principe William e Meghan Markle diventa un film. Secondo quanto riporta Entertainment Weekly, si chiamerà Harry & Meghan: The Royal Love Story.

Dal primo incontro al fidanzamento

Il film racconterà dal primo incontro tra il principe e l’attrice all’annuncio ufficiale del fidanzamento. I fan della coppia scopriranno retroscena inediti dell’arrivo a corte di Meghan. Attrice di Hollywood, afroamericana e divorziata. Di certo non le caratteristiche per una perfetta principessa secondo i canoni della royal family.

Alla regia dovrebbe esserci Menhaj Huda. Merideth Finn and Michele Weiss saranno produttori esecutivi. Top secret i nomi degli attori che interpreteranno i futuri sposi. I fan della coppia, però, non dovrà attendere molto. Harry & Meghan: The Royal Love Story dovrebbe andare in onda a maggio, in concomitanza con la data del matrimonio che sarà il 19 maggio.