ROMA – “A due anni di distanza non conosciamo ancora la verità su Giulio Regeni. Per questo la Rai il 25 gennaio ricorderà Giulio con una programmazione speciale. E’ fondamentale che il Servizio Pubblico non consegni la sua scomparsa all’oblio ma continui a chiedere la verità”.

Così il Presidente della Rai, Monica Maggioni e il Dg, Mario Orfeo, sottolineano congiuntamente l’impegno della Rai che giovedì 25 gennaio dedicherà ampi spazi della programmazione alla tragica vicenda del nostro connazionale rapito e ucciso al Cairo.

Verità per Giulio Regeni

L’hashtag #veritàperGiulio sarà protagonista di una campagna social e identificherà, in sovraimpressione sugli schermi, tutta la programmazione televisiva dedicata, che coinvolgerà le trasmissioni del day time e quelle di seconda serata.

In particolare, Rai1 aprirà uno spazio speciale all’interno di “Unomattina” a partire dalle 7.10 e altrettanto faranno “La Vita in Diretta” nel pomeriggio, dalle 16.10, “Porta a porta”, nella serata del 25, e “Che tempo che fa”, in quella del 28, sulla scia di un impegno che aveva già portato Fabio Fazio ad ospitare, nella trasmissione del 15 ottobre scorso, i genitori di Giulio.

Rai2 dedicherà alla vicenda l’edizione di giovedì 25 di “Tg2-Punto di Vista”, dal titolo “Speciale Regeni”, e uno spazio all’interno della trasmissione “I fatti vostri”, mentre su Rai3 sarà Tg3-Linea Notte, con ospiti e collegamenti in diretta, ad occuparsi del caso.

Quello del 25 gennaio di RaiNews24 sarà infine un palinsesto particolare, sia con ampi spazi dedicati al tema sia con la diretta alle 19,41, l’ora della scomparsa del ricercatore italiano, della cerimonia di commemorazione in collegamento da Fiumicello, in provincia di Udine, il paese natale di Giulio Regeni, in contemporanea con le edizioni regionali della Tgr.

Sempre su Rai News 24, nel corso di tutta la giornata apparirà inoltre la “luminosa” con l’hashtag #veritàperGiulio.

I principali contributi editoriali di RadioRai saranno invece affidati a Radio 1 con i programmi “Radio anch’io”, in onda dalle 9 alle 10, “Fuori Gioco”, il nuovo contenitore pomeridiano, in onda dalle 15.05 alle 17.00, e a Radio3, che ha sempre seguito la vicenda, con le trasmissioni “Radio3Mondo”, in onda alle 11.00, “Fahrenheit”, in onda nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, e “Radio3 Suite”, dalle 20.00.