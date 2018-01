Grande Fratello, Barbara Palombelli in pole position per la conduzione

ROMA – Archiviata prima di iniziare la partecipazione di Belen al Grande Fratello, oggi spunta già il nome che potrebbe prendere il suo posto. Secondo il sito di Davide Maggio, il nome in pole position nella lista di Mediaset sarebbe quello di Barbara Palombelli.

Una scelta inconsueta che rientrerebbe nella necessità di portare sullo schermo un volto di maggiore esperienza.

Barbara Palombelli “sa come trattare il trash”

“La moglie di Francesco Rutelli, classe 1953, – scrive Davide Maggio – avrebbe della sua un’immagine rigorosa e da donna intelligente proprio come la Bignardi delle prime due gloriose edizioni. Ma non solo, ha un dialogo con il pubblico di Canale 5, essendo riuscita a tener vivo Forum anche dopo l’epocale addio di Rita dalla Chiesa, e sa come trattare il trash e argomenti pruriginosi senza tuttavia lasciarsi contagiare. Potrebbe anche portare al reality un po’ di pubblico over, visto lo zoccolo duro del suo court show. Che checché se ne dica è indispensabile per l’affermazione urbi et orbi di un programma generalista come il GF”.