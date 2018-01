Nainggolan, Florenzi e Ilary Blasi ospiti di “C’è posta per te”

ROMA – Sabato 27 gennaio, l’appuntamento in prima serata su Canale 5 è con “C’è Posta per Te”, programma di grandissimo successo che nelle prime due puntate ha ottenuto una share media che supera il 30%.

Perno della trasmissione i racconti della gente comune che chiede aiuto a Maria De Filippi e alla redazione del programma per ritrovare una persona cara, riabbracciare un figlio o un parente lontano, ricucire un rapporto deteriorato, ritrovare un primo amore o fare una sorpresa ad una persona amata.

A “C’è posta per te”…

Questa settimana sono in studio a regalare un momento emozionante e indimenticabile tre grandi ospiti: i due campioni della Roma, il centrocampista belga Radja Nainggolan e l’attaccante italiano Alessandro Florenzi e la bellissima conduttrice tv Ilary Blasi.

“C’è Posta per Te” è ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri e scritto con Lucia Chiorrini. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset.

Alla regia: Paolo Pietrangeli.