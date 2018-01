ROMA – Con un annuncio social tanto atteso quanto inaspettato Italia 2 comunica la trasmissione dei nuovi episodi di One Piece!

Quattro prime serate, da mercoledì 7 a sabato 10 febbraio alle 21.10 in compagnia della ciurma di Cappello di Paglia.

E i restanti episodi?

Al momento tutto tace, ma già un passo in avanti è stato fatto.

Quando finisce One Piece?

Per i 20 anni di One Piece, celebrati lo scorso 22 luglio, è arrivato un messaggio di Oda sul numero 33 di Weekly Shonen Jump, che dopo aver ringraziato i fan ha svelato qualche dettaglio sul finale del manga…

“Be ‘, adesso mi chiedo, quanti anni hai tu che leggi queste righe? 20 anni fa eri già nato? A quel tempo, Rufy aveva 17 e 20 anni dopo… solo 19? Lo sai che il cappello di paglia di Rufy gli è stato dato da una certa persona? E che inizialmente era partito per un viaggio in mare da solo, senza compagni? One Piece ha molte scene di flashback, ma io ho un mio ricordo personale. Quando ho iniziato questa serie, mi sono chiesto se un giorno i lettori avrebbero pensato ai personaggi come ad amici d’infanzia. Un giorno, anche la storia di Rufy e dei suoi amici finirà. Se continuerete a vivere quest’avventura assieme a loro fino al termine, ne sarò molto felice. Ti ringrazio per questi 20 anni e ti chiedo di continuare a suppotarmi ancora per un po’!”

Purtroppo, in quel “per un po’” potrebbe nascondersi un mondo.

In un’intervista del 2015, l’editor di Shueisha Taku Sugita aveva dichiarato non solo che Oda sa già come finirà la storia, ma che sa anche di quanti volumi deve essere composto il manga.

Un totale non specificato, che avrebbe comunque avuto termine nel 2025.

Sperando in un cambiamento di programma, quel “per un po’” continua a sembrare un traguardo molto lontano…