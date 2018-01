Maratona 50 Sfumature, The Space porta in sala i 3 film della saga

ROMA – L’8 febbraio uscirà nelle sale italiane l’atteso Cinquanta Sfumature di Rosso, terzo e ultimo film tratto dalla serie best-seller di E. L. James.

Per l’occasione, The Space Cinema lancia mercoledì 7 febbraio la prima “maratona 50 Sfumature”, per rivedere tutti d’un fiato i primi due film della celebre trilogia erotica e, in anteprima nazionale, la terza pellicola.

L’evento, che avrà luogo in tutti i cinema The Space, offrirà a tutti gli appassionati l’occasione di ripercorrere la storia del tormentato rapporto tra Anastasia Steele e Christian Grey, interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan.

La cinemaratona inizierà alle 19.40 con Cinquanta Sfumature di Grigio (2015), il primo film della trilogia diretto da Sam Taylor-Johnson, per poi proseguire con Cinquanta Sfumature di Nero (2017) e infine Cinquanta Sfumature di Rosso, entrambi firmati da James Foley.

Le prevendite sono già aperte (lo spettacolo da acquistare è quello delle 00.05, con il quale si potrà assistere alla maratona o anche a uno solo dei film).

Di seguito il programma della serata:

Maratona 50 Sfumature (evento nazionale) mercoledì 7 febbraio

50 Sfumature di Grigio – ore 19.40,

50 Sfumature di Nero – ore 21.55,

50 Sfumature di Rosso – ore 00.05 (in anteprima)

È previsto un intervallo di 15 min tra un film e l’altro.