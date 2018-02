Loving Vincent, dal successo al cinema all’home video

ROMA – L’attesa è finita, dal 7 febbraio il film di animazione dedicato al pittore Vincent Van Gogh arriva in home video con Universal Pictures Home Entertainment Italia con imperdibili contenuti speciali!

Loving Vincent, scritto e diretto da Dorota Kobiela & Hugh Welchman è il primo lungometraggio interamente dipinto su tela. Realizzato elaborando le tele dipinte da un team di 125 artisti, il film è composto da migliaia di immagini, create nello stile di Vincent van Gogh (1853-1890), da pittori che hanno lavorato per mesi per arrivare a un risultato originale e di enorme impatto. Opera dello studio Breakthru productions -vincitore dell’Oscar per il cortometraggio animato Pierino e il lupo- il film racconta, attraverso 120 quadri e 800 documenti epistolari, la vita dell’artista olandese fino alla morte misteriosa, avvenuta a soli 37 anni e archiviata come caso di suicidio. Le cose andarono davvero in questo modo? Un team d’eccezione ha dato vita a un lungometraggio poetico e seducente che mescola arte, tecnologia e pittura e che ha riscosso enorme successo di pubblico e critica aggiudicandosi numerosi premi.



CONTENUTI EXTRA NEL BLU-RAY DIGIPACK:

5 CARTOLINE IN REGALO

IL MAKING OF DEL FILM

ANIMAZIONE E DISEGNI

INTERVISTE

INTERVISTA A DOUGLAS BOOTH

AGGIORNAMENTI KICKSTARTER

