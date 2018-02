La serie Pokémon Sole e Luna in prima tv su K2 dal 3 febbraio

ROMA – Il capitolo “LA SERIE POKÉMON SOLE E LUNA” (11 eps. x 30’, produzione The Pokémon Company 2017), 20esima stagione del fenomeno mondiale giapponese seguitissimo anche in Italia, si appresta a celebrare la sua conclusione con un ultimo ciclo di episodi inediti per la tv in chiaro, come sempre in esclusiva free su K2 (canale 41 del digitale terrestre, gruppo Discovery Italia) da sabato 3 febbraio alle ore 9:10.

La serie Pokémon Sole e Luna

Quella che inizia come una semplice vacanza estiva su un’isola tropicale nella regione di Alola, diviene ben presto il nuovo emozionante capitolo del viaggio di Ash Ketchum, che aspira a diventare un Maestro Pokémon. Ash e il compagno Pikachu esploreranno la nuova soleggiata terra, dove incontreranno interessanti Pokémon e simpatici personaggi da cui imparare, tra cui lo scanzonato Professor Kukui e Manuel Oak. Tra i nuovi amici, anche un gruppo di abili Allenatori, come Kawe, Suiren, Ibis e Chrys, e una misteriosa ricercatrice di nome Lylia. E lo storico Team Rocket si lascerebbe mai sfuggire l’occasione di dare del filo da torcere ai beniamini dell’isola? Ovviamente no, anche loro sbarcano ad Alola per causare problemi molto pericolosi.

Sarà la resa dei conti, con suspense fino alla fine per l’esito delle gare decisive di Ash.

K2 è visibile al canale 41 del digitale terrestre, su Sky al 626.