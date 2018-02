A “C’è posta per te” ospiti Carlo Conti e J-Ax e Fedez

ROMA – Successo incessante per il people show “C’è Posta per Te”, in onda oggi, sabato 3 febbraio, con una quarta puntata ricca di emozioni, sentimenti e ospiti d’eccezione.

Simbolo delle storie del programma più amato del sabato sera è la famosa busta, che rappresenta una speranza per le persone comuni che si rivolgono a Maria De Filippi, spinti dalla necessità di ritrovare affetti mai dimenticati, di dichiarare i sentimenti ai propri cari o di ricostruire legami familiari complicati.

Protagonisti delle sorprese del quarto appuntamento sono l’amatissimo conduttore televisivo Carlo Conti e la coppia di cantanti rapper J-Ax e Fedez.

Il format, nato nel 2000 da un’idea di Maria De Filippi, è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset ed è distribuito in oltre 30 paesi nel mondo, tra cui U.S.A., Spagna, Francia, Grecia e Germania.