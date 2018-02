ROMA – Dopo l’enorme successo dei tre concerti a Milano all’inizio di gennaio, che hanno registrato il sold out con oltre 10.000 biglietti venduti, Maggie & Bianca Fashion Friends ritornano nel capoluogo lombardo sabato 3 marzo per un evento che farà impazzire tutti i fan! Maggie e Bianca saranno da Mondadori Megastore di Piazza Duomo per un intero pomeriggio da passare insieme ai loro piccoli amici, e ci saranno tante sorprese a loro riservate.

Si parte alle 15.30 con una performance live seguita da un ‘firma autografi’, ma attenzione, i posti sono limitati! I primi 115 fan che acquisteranno uno dei 15 libri su Maggie e Bianca pubblicati da Mondadori, non solo avranno diritto al pass per accedere all’incontro, ma riceveranno una sorpresa-omaggio! Alle 16.30 scatterà l’attesissimo “momento selfie” per tutti: Maggie e Bianca si affacceranno dalla Terrazza su Piazza Duomo per salutare tutti i fan e dar loro modo di fare tante fotografie!

Ma non è finita qui! Dopo il “selfie” dalla piazza ci sarà un “meet & greet” al piano terra dello store Mondadori fino alle 19.00 in cui i fan potranno incontrare Maggie e Bianca!

La serie tv

La serie televisiva “Maggie & Bianca Fashion Friends”, prodotta da Rainbow – nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali, tra cui il popolarissimo “Winx Club” – in collaborazione con Rai Fiction, è giunta alla terza edizione, partita il 18 settembre su Rai Gulp (divenuto primo canale tra i teenager nel prime time proprio grazie al programma). La serie è in onda anche in Brasile, Russia, Francia, Germania, Polonia, Benelux e Grecia e su Netflix a livello mondiale.

Maggie (Emanuela Rei), Bianca (Giorgia Boni) e i MoodBoards – Jacques (Sergio Ruggeri), Quinn (Luca Murphy) e Edu (Sergio Melone) sono i protagonisti della serie tv che ha spopolato nel 2017. Sono ragazzi innamorati della musica e della moda, ma il successo che riscuotono tra i coetanei è dato dai valori e dai messaggi positivi in cui credono e che trasmettono: l’importanza dell’amicizia nella vita, l’inseguire i sogni che possono realizzarsi tramite l’unione con gli altri, la dedizione e il sacrificio per raggiungere gli obiettivi.