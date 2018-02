Isola dei Famosi, Francesco Monte si scusa in video messaggio

ROMA – Era nell’aria da un po’ di giorni e così è stato. La questione droga all’Isola dei Famosi, per ora, si chiude con un video messaggio: quello di Francesco Monte. L’ormai ex naufrago ha preferito – su consiglio dei suoi avvocati – dire la sua da lontano, declinando l’invito a presentarsi in studio nel corso dell’ultima puntata.

“Non voglio essere lì perché ad oggi la sede opportuna per affrontare determinate tematiche non è uno studio televisivo”, ha detto Monte.

Francesco Monte: il dispiacere e l’affetto per Paola Di Benedetto

Il dispiacere è palpabile negli occhi dell’ex tronista che ha dovuto interrompere la sua esperienza all’isola per uno spinello fumato in Honduras, prima dell’inizio del programma. Un’esperienza durata solo due settimane ma che hanno fatto riflettere a lungo Monte. Su Cecilia Rodriguez, sul suo passato ma anche sul futuro che, per Francesco, è Paola Di Benedetto. “Quest’isola mi ha lasciato delle cose e qualcuno e quel qualcuno è Paola – ha spiegato Monte in una quasi dichiarazione d’amore -. Paoletta io ti guardo, ti sostengo, ti sono vicino, ti aspetto e ti mando un bacio speciale”.