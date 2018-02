Comicon 2018: svelati i primi ospiti

#EXHIBITIONISTS. La top-ten degli outsider della street art in una serata speciale

Biancoshock, Elfo e Rub Kandy si sono messi insieme per una "esibizione - evento" lunga una serata dal titolo #EXHIBITIONISTS - When Public Attitude Becomes Form. Appuntamento alle ore 19:00 di giovedì 8 febbraio in uno spazio non convenzionale della capitale, in via Alberto da Giussano 21/23.