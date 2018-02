First Team: Juventus, su Netflix la docu-serie sui campioni d’Italia

ROMA – Sono disponibili da oggi su Netflix, in tutto il mondo, dei primi tre episodi di First team: Juventus. La seconda parte sarà disponibile sul catalogo in estate.

Juventus, il dietro le quinte

First team: Juventus segue le storie dei protagonisti del club durante la stagione 2017-2018. Un ritratto intimo dei calciatori con immagini dentro e fuori dal campo, per catturare in profondità le vere esperienze di vita che fanno della Juventus una delle squadre più affascinanti al mondo.

I tifosi di tutto il mondo avranno, infatti, accesso al “dietro le quinte” del club. Inoltre, si sentiranno più vicini che mai non solo alla squadra vincitrice di sei titoli di campionato consecutivi e ad alcuni dei più grandi protagonisti. La leggenda Alessandro Del Piero e calciatori quali Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Gonzalo Higuaín, Sami Khedira, Claudio Marchisio, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, il capitano Gianluigi Buffon e l’allenatore Massimiliano Allegri.