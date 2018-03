Beyoncé e Jay-Z in concerto in Italia: doppia data a luglio

ROMA – Sarà un’estate di fuoco per Beyoncé e Jay-Z. La coppia torna sul palco insieme per l’On The Run Tour II, quattro anni dopo i primi live insieme. A dare l’annuncio Miss Knowles che ha confermato i rumors che, sempre più insistentemente, erano arrivati agli onori della cronaca. I signori Carter, per l’occasione, si esibiranno anche in Italia per due imperdibili concerti. Il 6 e l’8 luglio, rispettivamente allo stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma.

I biglietti

I biglietti saranno in pre-sale da mercoledì 14 marzo, mentre saranno disponibili per tutti dal 19 marzo. Nello specifico: per gli utenti Tidal e Beyhive, dalle 10 di mercoledì 14 marzo alle 17 di sabato 17 marzo; tramite prevendita Citi, dalle 12 di mercoledì 14 marzo alle 17 di sabato 17 marzo; per gli utenti My Live Nation, dalle 10 di venerdì 16 marzo alle 17 di sabato 17 marzo; tramite vendita generale su ticketmaster.it, ticketone.it e punti vendita autorizzati, dalle 10 di lunedì 19 marzo.

Per Beyoncé non sarà la prima volta nel Bel Paese. L’interprete di Crazy in love si è esibita in Italia nel 2013 e nel 2016. Per Jay-Z, invece, saranno live inediti. Un esordio davanti al pubblico nostrano. Oltre all’Italia, Beyoncé e Jay-Z gireranno l’Europa, per poi proseguire in America.



Ecco tutte le date:

EUROPA

June 06 Cardiff, UK Principality Stadium

June 09 Glasgow, UK Hampden Park

June 13 Manchester, UK Etihad Stadium

June 15 London, UK London Stadium

June 19 Amsterdam, NL Amsterdam Arena

June 23 Copenhagen, DK Parken Stadium

June 25 Stockholm, SW Friends Arena

June 28 Berlin, DE Olympiastadion

June 30 Warsaw, PL Stadion Narodowy

July 03 Cologne, DE RheinEnergieStadion

July 06 Milan, IT San Siro

July 08 Rome, IT Stadio Olimpico

July 11 Barcelona, ES Olympic Stadium

July 14 Paris, FR Stade de France

July 17 Nice, FR Allianz Riviera

NORD AMERICA:

July 25 Cleveland, OH FirstEnergy Stadium

July 28 Washington, DC FedEx Field

July 30 Philadelphia, PA Lincoln Financial Field

Aug. 02 E. Rutherford, NJ MetLife Stadium

Aug. 05 Boston, MA Gillette Stadium

Aug. 08 Minneapolis, MN US Bank Stadium

Aug. 10 Chicago, IL Soldier Field

Aug. 13 Detroit, MI Ford Field

Aug. 18 Buffalo, NY New Era Field

Aug. 23 Nashville, TN Vanderbilt Stadium

Aug. 25 Atlanta, GA Mercedes Benz Stadium

Aug. 29 Orlando, FL Camping World Stadium

Aug. 31 Miami, FL Hard Rock Stadium

Sept. 11 Arlington, TX AT&T Stadium

Sept. 13 New Orleans, LA Mercedes-Benz Superdome

Sept. 15 Houston, TX NRG Stadium

Sept. 19 Phoenix, AZ University of Phoenix Stadium

Sept. 22 Los Angeles, CA Rose Bowl

Sept. 27 San Diego, CA SDCCU Stadium

Sept. 29 Santa Clara, CA Levi’s Stadium

Oct. 02 Vancouver, BC BC Place