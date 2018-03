ROMA – Dopo due anni di assenza dalla scena musicale, Valerio Scanu torna con il nuovo singolo Ed io, nei siti di streaming e negli store da vener 16 gennaio.

Ed io, il legame spirituale e reciproco tra l’Onnipotente e l’uomo

Ed io è stato scritto da Tony Maiello (già autore per Giorgia, Laura Pausini, Francesco Renga) e Simonetta Spiri. Il brano è la possibilità di un legame spirituale e reciproco tra l’Onnipotente e la fragile creatura umana. Il dubbio che si staglia nell’animo di ogni essere vivente, quello ancestrale dello spogliarsi della propria armatura per raggiungere e toccare le corde del divino, si risolve con l’immagine accecante di una cometa nel cielo: una stella più luminosa di tutte le altre perché fiera di portare in grembo l’Amore tra un Figlio e un Padre che si donano senza remore e limiti.

Giuro di dire la verità

Da domani 15 marzo, invece, in tutte le librerie, arriva la seconda autobiografia di Valerio dal titolo “Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary” (Ultra edizioni), una confessione in piena regola, divisa in ventisei voci, che non lascia spazio a ipotesi e dubbi.

Valerio incontrerà i suoi fans per firmare le copie del libro in un instore tour. Queste le prime date confermate nel mese di marzo: 15.03 Mondadori – Milano, 16.03 Discoteca Laziale – Roma, 19.03 Fico Eataly World – Bologna, 20.03 Mondadori – Carpi, 21.03 Feltrinelli – Verona, 22.03 Mondadori – Carrara, 26.03 Feltrinelli – Perugia, 27.03 Mondadori – Frosinone, 28.03 Mooks Mondadori – Napoli, 29.03 Feltrinelli – Pescara.