Dopo 15 anni, Entertainment Weekly riunisce il cast di Dawson’s Creek

ROMA – I fan aspettavano questo momento da 15 anni. Precisamente dal 2003, l’anno in cui andò in onda l’ultima puntata. Così, ci ha pensato Entertainment Weekly a riunire il cast di Dawson’s Creek. Per la prima volta in tutti questi anni. Davanti alla telecamera di EW: James Van Der Beek (Dawson Leery), Joshua Jackson (Pacey Witter), Michelle Williams (Jen Lindley), Busy Phillips (Audrey Liddell), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) e Mary Beth Peil (Evelyn Ryan, la nonna di Jen).



Il risultato è una serie di foto celebrative del ventesimo anniversario della serie tv e un’imperdibile intervista di gruppo. “Negli anni ci siamo frequentati, – ha rivelato Katie Holmes – ma non ci siamo mai ritrovati tutti insieme, e non abbastanza a lungo”. Sulla via dei ricordi, i protagonisti hanno ricordato i momenti fuori e dentro il set.

Girare Dawson’s Creek “è stato come crescere insieme”, ha spiegato Meredith Monroe che nel telefilm ha interpretato Andie Mcphee. “Sono stata grata che la serie fosse girata a Wilmington. Ci ha uniti in un modo che non sarebbe avvenuto a New York o L.A.”.

Un nuovo modo di raccontare l’adolescenza

Il feeling tra gli attori ha fatto sì che il pubblico si affezionasse ancora di più alla serie. James Van Der Beek, Katie Holmes, Joshua Jackson, Michelle Williams e l’intero cast portassero sullo schermo personaggi realistici e non caricature degli adolescenti. “Avevamo la sensazione di star introducendo un nuovo modo di raccontare i giovani”, ha ricordato Joshua Jackson. E – se a vent’anni dall’episodio pilota – ancora si parla di Dawson’s Creek, ci sarà un motivo. “Ho apprezzato poter entrare negli anni formativi del pubblico. È per questo, penso, che la gente si è connessa così tanto – ha aggiunto Michelle Williams -. Quando qualcosa ti influenza mentre stai crescendo sta lì per sempre”.

Ecco un’anteprima dell’intervista. Sulla pagina di PeopleTv il video completo.