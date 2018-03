Su Paramount Channel Pasqua si festeggia con il cinema

ROMA – Paramount Channel, il canale visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, celebra l’imminente Pasqua con una carrellata numerosa di film e cartoni. Un’alternativa per chi volesse rimanere a casa a riposare o perché costretto dal meteo poco amico.

La vigilia di Pasqua

La vigilia di Pasqua si apre con un ampio spazio dedicato ai più piccoli. A partire dalle ore 7.50, andranno in onda tre cartoni animati i cui protagonisti sono gli scoiattolini più simpatici della TV, Alvin e i suoi due fratelli, Theodor e Simon: Alvin superstar, Alvin superstar 2 e Alvin superstar 3 – si salvi chi può.

La maratona di film per tutta la famiglia proseguirà alle ore 12.50 circa con le vicende dell’eccentrica famiglia Addams, che si ispirano a un popolare fumetto e a un’altrettanta fortunata serie TV degli anni ’60. Andranno in onda, La famiglia Addams e La famiglia Addams 2. A seguire, Leonardo, Raffello, Donatello e Michelangelo, guidati dal maestro Splinter, cercheranno di ristabilire l’ordine nella città di New York messa in ginocchio dal Clan del Piede, nel film Tartarughe Ninja, in onda alle ore 16.20.

La prima serata di sabato sarà all’insegna delle risate con Non siamo angeli, in onda alle ore 21.10. Commedia diretta nel 1989 da Neil Jordan con Sean Penn, Demi Moore, Robert De Niro e James Russo, remake dell’omonimo film girato nel 1955 da Michael Curtiz. Jim (Sean Penn) e Ned (Robert De Niro) evadono da un carcere americano e si rifugiano in un paesino vicino al confine con il Canada dove vengono scambiati per uomini di Chiesa. Approfittando immediatamente dell’opportunità, si fingono alti prelati per passare inosservati. L’arrivo di un compagno di prigione (James Russo) rischia di smascherarli ma, paradossalmente, riescono ad essere convincenti nel nuovo ruolo assunto. Ned scoprirà l’amore per la bellissima Molly (Demi Moore) e Jim, inaspettatamente, quello per la religione.

Pasqua

Paramount Channel augura buona Pasqua ai suoi telespettatori proponendo una programmazione all’insegna del grande cinema per tutta la giornata. Alle ore 17.25 di domenica 1° aprile andrà in onda The Italian Job, con Charlize Theron e Edward Norton, seguito da A testa alta, con Dwayne Johnson e Neal McDonough.

In prima serata, dalle ore 21.10, tutta la famiglia potrà ammirare Hercules: il guerriero, diretto nel 2014 da Brett Ratner con Dwayne Johnson, Askel Henie e Rufus Sewell. Hercules, figlio del re degli Dei Zeus, non è né uomo né Dio, condizione che gli ha causato non poche sofferenze. Dopo aver affrontato le leggendarie dodici fatiche, ha voltato le spalle agli Dei ed è diventato un mercenario famoso per la sua spietatezza e sete di sangue. Verrà chiamato dal re di Tracia per formare il più grande esercito della Terra e si misurerà con avversari che metteranno a dura prova la sua forza mitologica e lo condurranno a riflettere su sé stesso.

A seguire, Robin Hood principe dei ladri, film diretto nel 1991 da Kevin Reynolds, con Kevin Costner e Morgan Freeman. Robin de Lockley è tornato in Inghilterra dopo una crociata e trova il Paese in mano alla tirannia del normanno Giovanni. Insieme a un gruppo di ribelli, Robin cercherà di riportare sul trono re Riccardo e ristabilire la giustizia nel regno.

Pasquetta

Per tutta la giornata di Pasquetta andranno in onda sul canale 27 film dei generi più svariati che terranno gli spettatori incollati al divano per trascorrere una giornata all’insegna del relax. La programmazione speciale di lunedì 2 aprile, dalle ore 12.10, per celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, è aperta dal docu-film Tommy e gli altri, nato da un progetto di Gianluca Nicoletti, diretto da Massimiliano Sbrolla e interpretato dallo stesso Gianluca insieme al figlio autistico Tommaso Nicoletti. Il documento si propone di affrontare il tema dell’autismo in Italia con uno sguardo realistico. Attraverso un viaggio che li condurrà in giro per l’Italia, padre e figlio conosceranno famiglie che condividono le loro stesse problematiche e preoccupazioni per il futuro. Il palinsesto della giornata di Pasquetta proseguirà con Sansone e Dragon Trainer in onda a partire dalle 15.40. Per gli amanti del genere fantasy in serata andrà in scena la PERCY JACKSON NIGHT.

Alle ore 21.10 sarà la volta di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini, il primo film della saga letteraria scritta da Rick Riordan che ha ottenuto grande successo in tutto il mondo. Questo primo episodio è stato diretto nel 2010 da Chris Columbus, con Logan Lerman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson e Uma Thurman. Gli Dei hanno dato vita a una nuova razza di giovani eroi, metà divini e metà umani. Percy, figlio di Poseidone, è sospettato di aver rubato il fulmine di Zeus, l’arma più potente di tutto l’universo. Per dimostrare la sua innocenza e evitare lo scontro fra gli Dei, il giovane semidio si metterà alla caccia del vero ladro. Lungo il viaggio si troverà ad affrontare numerosi nemici e a dover proteggere la propria madre dalle grinfie del potente Ade.

A seguire andrà in onda il secondo film della saga, intitolato Percy Jackson e gli dei dell’olimpo: il mare dei mostri e diretto da Thor Freudenthal nel 2013, con Logan Lerman, Alexandra Daddario e Brandon T. Jackson. Percy cercherà di rubare ai Ciclopi il Vello d’oro, con l’obiettivo di curare la barriera magica che protegge Campo Mezzosangue, notevolmente indebolita. La causa di questo indebolimento è una misteriosa malattia che ha colpito l’albero che si trova al confine. L’impresa sarà epica e costringerà Percy e i suoi amici a intraprendere un pericoloso viaggio attraverso il Mare dei mostri.