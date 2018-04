Dwayne Johnson vs Vin Diesel: a rischio Fast and Furious 9

ROMA – Non si attenuano i dissapori tra Dwayne Johnson e Vin Diesel.

Un rapporto così compromesso da mettere a rischio il nuovo capitolo di Fast and Furious.

Dwayne Johnson vs Vin Diesel

Il “dramma” si consumò sul set di Fast and Furious 8 nel 2016.

Durante l’ultima settimana di riprese, Johnson postò un messaggio sul suo profilo Instagram parlando dei sui “anonimi” co-protagonisti maschi:

“Alcuni si comportano come uomini duri e veri professionisti, altri per niente. E sono troppo polli per fare qualcosa al riguardo… Che codardi!”