Anne Hathaway ingrassa per un film, sui social contro chi la criticherà

ROMA – “Sto prendendo peso per un film e sta andando bene. Alle persone che criticheranno il mio peso nei prossimi mesi, non sono io, siete voi. Pace”. Con queste parole Anne Hathaway ha avvertito i fan che vedranno cambiare il suo corpo. Lo ha fatto pubblicando un video in cui si allena in palestra per ottenere peso. Un duro lavoro fatto per una giusta causa: il suo prossimo ruolo.

L’attrice, da sempre sostenitrice dei diritti delle donne, ha così messo le mani avanti, consapevole che potrebbero arrivare foto e articoli che malignano sul suo peso. Per quale pellicola, l’ex Pretty Princess sia modificando il suo corpo non è dato saperlo. Per molti potrebbe essere Live Fast Day Hot, l’adattamento cinematografico del libro di Jenny Mollen. Protagonista una donna in maternità. Un argomento che Anne ha vissuto a pieno con la nascita, due anni fa, di Jonathan.

Le gioie della maternità

Dopo il parto, la Hathaway ha incoraggiato con un post su Instagram le donne che affrontano il post parto: “Non c’è vergogna a prendere peso durante la gravidanza (o in generale). Non c’è vergogna se ci vuole più tempo che si pensava nel perdere peso (se lo si vuole perdere). Non c’è vergogna nel farsi gli shorts perché quelli dell’estate precedente sono troppo corti. Il corpo cambia. Il corpo cresce. Il corpo dimagrisce. È tutto amore. (Non lasciate dirvi il contrario da nessuno)”.