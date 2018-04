Ambra Angiolini e Lodo presentano il Concertone del Primo Maggio

ROMA – AMBRA ANGIOLINI e LODO GUENZI de Lo Stato Sociale conducono il Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany!

I due presentatori sono anche autori del programma.

Questi i nomi degli artisti ad oggi confermati che saranno sul palco dell’edizione 2018 del Concertone:

FATBOY SLIM – MAX GAZZÈ & FORM – CARMEN CONSOLI – SFERA EBBASTA – LO STATO SOCIALE – COSMO – LE VIBRAZIONI – CALIBRO 35 – I MINISTRI – THE ZEN CIRCUS – CANOVA – GEMITAIZ – ULTIMO – NITRO – ACHILLE LAURO e BOSS DOMS – GAZZELLE – FRANCESCA MICHIELIN – FRAH QUINTALE – MARIA ANTONIETTA – GALEFFI – MIRKOEILCANE – JOHN DE LEO – WILLIE PEYOTE – WRONGONYOU – DARDUST ft. JOAN THIELE.

Nei prossimi giorni verranno annunciati i nomi degli artisti che completeranno il cast.

Il Concerto del Primo Maggio 2018 sarà trasmesso in diretta TV da Rai 3 e in diretta radio da Radio2. Quest’anno Radio2, oltre a seguire l’evento on air, per la prima volta racconterà il backstage del Concerto del Primo Maggio in diretta sulla pagina Facebook di Radio2 e il canale YouTube della Rai e sarà presente in piazza con ANDREA DELOGU, EMA STOKHOLMA, MELISSA GRETA MARCHETTO e CAROLINA DI DOMENICO.